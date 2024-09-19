أمريكا: لا نريد أن يصعد أي طرف في الشرق الأوسط التوتر

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واشنطن (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى أي طرف يقوم بتصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بين جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران وإسرائيل.

وأضاف ميلر في إفادة دورية أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل ضد “الجماعات الإرهابية” بما في ذلك حزب الله ووكلاء إيران الآخرين، لكنه لفت إلى أن أولوية واشنطن هي تهدئة الوضع.