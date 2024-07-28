أمريكا: لا نريد تصعيدا بعد الهجوم على الجولان

reuters_tickers

3دقائق

من سايمون لويس وكانيشكا سينغ

طوكيو/واشنطن (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد إنه لا يريد تصعيد الصراع بعد اتهام إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية بقتل 12 طفلا وفتى في هجوم صاروخي على هضبة الجولان المحتلة.

وذكرت إسرائيل يوم الأحد أنها ستهاجم الجماعة المدعومة من إيران بقوة بعد الهجوم الذي وقع في ملعب كرة قدم. وتنفي جماعة حزب الله مسؤوليتها عن الهجوم.

وأثار الهجوم مخاوف من اتساع الصراع في المنطقة التي يزداد فيها التوتر بسبب حرب إسرائيل في غزة. وأدت الحرب التي اندلعت قبل تسعة أشهر إلى مقتل عشرات الآلاف وإحداث أزمة إنسانية في القطاع الساحلي الضيق.

وقال بلينكن إن واشنطن تجري محادثات مع إسرائيل حول هجوم الجولان وإن المؤشرات تدل على أن الجماعة اللبنانية هي من أطلقت الصاروخ.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في طوكيو “أشدد على حق (إسرائيل) في الدفاع عن مواطنيها وإصرارنا على ضمان أنهم قادرون على فعل ذلك”. وأضاف “لكننا أيضا لا نريد رؤية تصاعد الصراع. لا نريد رؤيته يمتد”.

وعبر بلينكن عن حزنه لخسارة الأرواح وذكر أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة من شأنه الإسهام في تهدئة الوضع على حدود إسرائيل مع لبنان.

وأردف قائلا “من المهم للغاية أن نساعد في تهدئة الصراع، ليس لتجنب تصاعده ولتجنب امتداده فحسب، وإنما لتهدئته لأنكم لديكم الكثير من الناس في البلدين، في إسرائيل ولبنان، نزحوا من ديارهم”.

وعلى الرغم من جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر، لم تتوصل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وكرر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر يوم الأحد ما جاء في بيان بلينكن، قائلا إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة حزب الله.

وقال شومر في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس نيوز) “لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة حزب الله كما تفعل ضد حماس”.

وأضاف “لا أعتقد أن أي شخص يرغب في اتساع نطاق الحرب. لذا، آمل اتخاذ مزيد من التحركات لتهدئة التصعيد”.