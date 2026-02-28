The Swiss voice in the world since 1935
أمريكا: لم نتكبد أي خسائر بشرية في القتال مع إيران

28 فبراير شُبَاط (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت إن الجيش لم يتكبد أي خسائر بشرية في القتال بعد أن ردّت إيران على هجمات أمريكية وإسرائيلية بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأضافت القيادة المركزية “الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأمريكية محدودة ولم تؤثر على العمليات”.

وقال الجيش الأمريكي اليوم السبت إن الولايات المتحدة استهدفت منشآت سيطرة وقيادة تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى جانب مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

