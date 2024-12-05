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أمريكا: مزاعم الإبادة الجماعية في غزة لا أساس لها من الصحة

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تتفق مع استنتاج منظمة العفو الدولية بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حرب غزة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين في إفادة صحفية دورية إن واشنطن ما زالت ترى أن مزاعم الإبادة الجماعية في غزة لا أساس لها من الصحة، وذلك بعد أن ذكرت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في تقرير يوم الخميس أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية