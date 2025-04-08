أمريكا: مقترح المغرب يتعين أن يكون الأساس الوحيد لمحادثات الصحراء الغربية

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من سايمون لويس

واشنطن (رويترز) – قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن المحادثات لحل النزاع حول الصحراء الغربية ينبغي أن تجري فقط على أساس خطة مغربية من شأنها منح المنطقة بعض الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب.

وبحسب بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أخبر الوزير ماركو روبيو في اجتماع مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في واشنطن أن الخطوة التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب في عام 2020 للاعتراف بالسيادة المغربية على المنطقة تظل سياسة أمريكية.

وقالت بروس إن “الوزير أكد مجددا دعوة الرئيس ترامب الأطراف إلى الانخراط في مناقشات دون تأخير، باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين”.

ويشهد الصراع جمودا منذ فترة طويلة ويعود تاريخه إلى عام 1975، ويدور بين المغرب، الذي يعد المنطقة تابعة له، وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وتسعى جبهة البوليساريو إلى إقامة دولة مستقلة تسمى الجمهورية الصحراوية في الصحراء الغربية.

وبحسب بروس، قال روبيو يوم الثلاثاء إن الاقتراح الذي قدمه المغرب لأول مرة في عام 2007 “جدي وموثوق وواقعي” و”الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع”.

وأضافت أن “الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن”.