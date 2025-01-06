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أمريكا: مقتل عضو بقوات التحالف في ضربات استهدفت الدولة الإسلامية بالعراق

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واشنطن (رويترز) – قال الجيش الأمريكي يوم الاثنين إن جنديا في قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية لقي حتفه فيما أصيب اثنان آخران خلال عمليات شنها التحالف على التنظيم في العراق الأسبوع الماضي.

وذكر الجيش أن الجنود الثلاثة لا يحملون الجنسية الأمريكية.

وأضاف الجيش أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة قادت عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، مشيرا إلى نجاح القوات في اعتقال من وصفته القيادة المركزية الأمريكية بأنه زعيم خلية هجومية تابعة للتنظيم.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن تنظيم الدولة الإسلامية يأمل في العودة إلى سوريا بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية