أمريكا: مقتل 7 من تنظيم الدولة الإسلامية في هجمات بقيادة عراقية

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واشنطن (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية يوم الأربعاء إن ضربات وغارات بقيادة عراقية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن سبعة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في العراق.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان بغداد مقتل قائد التنظيم في العراق في عملية عسكرية.

ولم يحدد بيان القيادة المركزية هوية العناصر، لكنه أشار إلى أن الهجمات تمت ضد أهداف متعددة لتنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك قادة كبار.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن اثنين من العسكريين الأمريكيين أصيبا في العمليات وأن حالتهما مستقرة.

وقالت إن قوة المهام المشتركة-عملية العزم الصلب قدمت الدعم الفني ومعلومات المخابرات التي أتاحت تنفيذ الهجمات.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الثلاثاء أن “والي العراق” في تنظيم الدولة الإسلامية قتل في عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة جبال حمرين بشمال شرق البلاد.

وذكرت الولايات المتحدة والعراق الشهر الماضي أن المهمة العسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ستنتهي بحلول سبتمبر أيلول من العام المقبل وسيتم الانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية.