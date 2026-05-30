أمريكا: منع سفينة من اختراق الحصار والتوجه لميناء إيراني

30 مايو أيار (رويترز) – قال الجيش الأمريكي إنه أطلق صاروخا على غرفة المحركات في سفينة كانت تحاول اختراق الحصار الأمريكي المفروض على إيران أمس الجمعة.

وفي بيان اليوم السبت، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أطلقت صاروخ هيلفاير على غرفة محركات السفينة ليان ستار التي ترفع علم جامبيا، في أثناء “عبورها المياه الدولية في خليج عمان متجهة إلى ميناء إيراني”.

وأضاف البيان أن القيادة المركزية الأمريكية وجهت، قبل الهجوم، “أكثر من 20 تحذيرا” لإبلاغ السفينة بأنها تنتهك الحصار الأمريكي.

وقالت القيادة المركزية إن السفينة “لم تعد في طريقها إلى إيران” لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وذكرت القيادة المركزية أمس الجمعة أنه منذ بدء الحصار في 13 أبريل نيسان، أعادت القوات الأمريكية توجيه مسار ما لا يقل عن 115 سفينة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم السبت إن الجيش مستعد لاستئناف الضربات على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأدى الصراع إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، حيث تغلق إيران مضيق هرمز بشكل شبه كامل.

