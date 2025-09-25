The Swiss voice in the world since 1935
أمريكا: نشجع على الاستثمار في كل المغرب بما في ذلك الصحراء الغربية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

الرباط (رويترز) – قال كريستوفر لانداو نائب وزير الخارجية الأمريكي يوم الخميس إن واشنطن تدعم الاستثمارات في الصحراء الغربية المتنازع عليها حيث يقوم المغرب ببناء بنية تحتية لجذب المستثمرين الأجانب.

ويترك النزاع المجمد منذ فترة طويلة المغرب، الذي يعتبر الإقليم جزءا من أراضيه، في مواجهة جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة هناك.

وكتب لانداو على منصة إكس عقب محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة “سندعم الشركات الأمريكية التي تتطلع إلى الاستثمار والقيام بأعمال تجارية في كل المغرب، بما في ذلك الصحراء الغربية”.

ويرتبط المغرب باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البلاد أدنى معدل بين الرسوم الجمركية “المضادة” والذي يبلغ عشرة بالمئة.

وكثفت الرباط في السنوات الماضية من استثماراتها في الصحراء الغربية، بما في ذلك على الطرق ومشاريع الطاقة المتجددة وتعدين الفوسفات فضلا عن ميناء بقيمة مليار دولار.

وكان ترامب قد أكد من جديد دعمه لسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو تموز الماضي، وقال إن خطة الحكم الذاتي المغربية للإقليم هي الحل الوحيد.

واتخذت فرنسا خطوة مماثلة اعترفت فيها بسيادة الرباط على الإقليم وأعطت الضوء الأخضر للاستثمارات هناك.

وفي يونيو حزيران، أصبحت المملكة المتحدة ثالث عضو في مجلس الأمن يدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل للنزاع.

ونددت الجزائر والبوليساريو بالدول الغربية التي تدعم خطة الحكم الذاتي، وتصر على إجراء استفتاء يتضمن الاستقلال كخيار.

وتعتبر الأمم المتحدة الصراع منخفضَ الحدة وتحث الأطراف على التفاوض من أجل التوصل لحل سياسي يحظى بالقبول من الجميع.

(تغطية صحفية ديفيد لودر وأحمد الجشتيمي – إعداد مروة غريب للنشرة العربية)

