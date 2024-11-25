أمريكا: نقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان

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واشنطن (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تضغط بكل ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه أوضح أنه لم يتم إنجاز اتفاق بعد.

كان ميلر يتحدث في إفادة صحفية دورية وسط مؤشرات على حدوث انفراجة دبلوماسية. وقالت أربعة مصادر لبنانية رفيعة المستوى إن من المتوقع أن يعلن الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون عن وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل في غضون 36 ساعة.

وقال ميلر “لا نعتقد أن لدينا اتفاقا حتى الآن. نعتقد أننا قريبون من اتفاق. نعتقد أننا ضيقنا الفجوات بشكل كبير ولكن لا تزال هناك خطوات نحتاج لاتخاذها… نأمل في أن نتمكن من تحقيق ذلك”.

وتدفع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق بين حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل لإنهاء القتال الذي اندلع في أكتوبر تشرين الأول 2023 بالتزامن مع حرب إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة. وتصاعد الصراع في لبنان بشكل كبير على مدى الشهرين الماضيين.

وظهرت مؤشرات حدوث انفراجة دبلوماسية مصحوبة بغارات جوية إسرائيلية كثيفة على الضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله في بيروت، إذ تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية التي وسعتها في سبتمبر أيلول بعد ما يقرب من عام من القتال عبر الحدود.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ولبنان وافقا على نص الاتفاق. وقال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز إن مجلس الوزراء سيجتمع يوم الثلاثاء لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله والموافقة عليه.