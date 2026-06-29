أمريكا: ويتكوف وكوشنر سيحضران اجتماعا بالدوحة بشأن إيران

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واشنطن 29 يونيو حزيران (رويترز) – قالت الولايات المتحدة إن اجتماعا رفيع المستوى بشأن إيران سيعقد في الدوحة غدا الثلاثاء بحضور مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بينما ستستمر المحادثات الفنية أيضا على هامش الاجتماع.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، قال ترامب إن إيران طلبت عقد اجتماع وإنه سيعقد في العاصمة القطرية، دون أن يقدم أي تفاصيل.

وبعد ذلك بقليل، ذكرت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض لقناة فوكس نيوز أن ويتكوف وكوشنر سيحضران المحادثات.

وقالت “سيسافر المبعوث الخاص ويتكوف وجاريد كوشنر جوا إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع، فيما نواصل مناقشة مذكرة التفاهم. وعلى هامش تلك المحادثات رفيعة المستوى، ستعقد محادثات فنية”.

وأضافت ليفيت “فيما يتعلق بنا، فإننا نلتزم بجانبنا من اتفاق وقف إطلاق النار. وسيقابل العنف بالعنف”.

ووقعت الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو حزيران على مذكرة تفاهم من 14 بندا تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت قبل أربعة أشهر، واتفق الطرفان بموجبها على وقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره عادة خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

لكن ضربات متبادلة وقعت خلال الأيام القليلة الماضية هددت بتقويض هذا الاتفاق الهش. وتأتي العودة إلى المحادثات بعد الضربات والضربات المضادة التي أعقبت إصابة سفينة شحن بمقذوف إيراني في المضيق يوم الخميس، وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار المؤقت.

وقالت ليفيت “كانت هناك هجمات على سفن تجارية ردت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، بتوجيه من الرئيس، وسيستمر حدوث ذلك، لكننا نأمل ألا نشهده. من الواضح أن الرئيس يريد أن يرى عملية السلام تمضي قدما وتتوصل إلى نتيجة”.

(إعداد مروة غريب ودعاء محمد للنشرة العربية )