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أمريكا “ستعدل” وضع قواتها في الشرق الأوسط بعد ضربات إسرائيلية على بيروت

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(رويترز) – قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس جو بايدن وجه وزارة الدفاع (البنتاجون) إلى “تقييم وتعديل وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حسبما يقتضي الأمر”.

جاء ذلك بعد ضربات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال البيت الأبيض في بيان “وجه (بايدن) البنتاجون لتقييم وتعديل وضع القوات الأمريكية في المنطقة حسبما يقتضي الأمر لتحسين الردع وضمان حماية القوات ودعم جميع الأهداف الأمريكية”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية