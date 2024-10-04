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أمريكا تبحث مع حلفاء “الحاجة” لاستكمال خطط إنشاء بعثة جديدة للاتحاد الأفريقي بالصومال

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واشنطن 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الخميس إن الولايات المتحدة وأربع دول أخرى ناقشت الحاجة إلى استكمال الخطط الخاصة ببعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الصومال.

وأوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة ناقشت أيضا الحاجة الملحة لاستكمال خيارات تمويل البعثة الجديدة.

وذكرت الوزارة أن الاجتماع عقد في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

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