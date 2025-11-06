أمريكا تبدأ الخميس مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تفويض بقوة دولية في غزة

1دقيقة

الأمم المتحدة (رويترز) – قال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبدأ يوم الخميس مفاوضات بشأن مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لتأييد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وسيمنح تفويضا لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.

ووزعت الولايات المتحدة رسميا مشروع القرار على أعضاء المجلس الخمسة عشر في وقت متأخر يوم الأربعاء، وقالت إن النص يحظى بدعم إقليمي من مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية لرويترز “الرسالة هي: إذا كانت المنطقة معنا في هذا، وفي كيفية صياغة هذا القرار، فإننا نعتقد أنه ينبغي للمجلس أن يكون كذلك أيضا”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)