أمريكا تبدي قلقها إزاء تقارير عن إطلاق إسرائيل النار على مواقع لليونيفيل في لبنان

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واشنطن (رويترز) – قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الخميس إن الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد إزاء التقارير التي تفيد بإطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواقع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بجنوب لبنان.

وأضاف أن واشنطن تضغط على إسرائيل للحصول على تفاصيل حول هذه الوقائع.

وقال المتحدث “ندرك أن إسرائيل تقوم بعمليات مستهدفة بالقرب من الخط الأزرق لتدمير البنية التحتية لحزب الله التي يمكن استخدامها لتهديد المواطنين الإسرائيليين”.

وتابع “بينما يقومون بهذه العمليات، من الضروري ألا يهددوا سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.