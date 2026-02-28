The Swiss voice in the world since 1935
أمريكا تتهم إيران باللجوء إلى “المناورات والحيل” في المحادثات النووية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 28 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن واشنطن عرضت على إيران كثيرا من الطرق لامتلاك برنامج نووي مدني، لكنها قوبلت “بمناورات وحيل”.

وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن عدم جدية طهران في المحادثات النووية لم تترك لترامب خيارا آخر سوى الهجوم.

وذكر مسؤول كبير في إدارة ترامب للصحفيين “كان من الواضح جدا أن نيتهم هي الحفاظ على قدرتهم على التخصيب ليتسنى لهم بمرور الوقت استخدامه في تصنيع قنبلة نووية”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

