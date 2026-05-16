أمريكا تتهم عراقيا بدعم خطط كتائب حزب الله لتنفيذ هجمات

من دانيال تروتا

16 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إن مواطنا عراقيا متهما بالتورط في هجمات متعددة ضد مصالح أمريكية في أوروبا تم اعتقاله ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة ست تهم تتعلق بالإرهاب.

وقال الادعاء إن المشتبه به محمد باقر سعد داود السعدي كان عضوا بارزا في جماعة كتائب حزب الله المسلحة المدعومة من إيران، واتهمه بتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية.

وقال المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك جاي كلايتون في بيان إن السعدي متهم بتنسيق أو دعم ما يقرب من 20 هجوما ومحاولة هجوم في مناطق مختلفة من أوروبا والولايات المتحدة “بما في ذلك جهود لقتل أشخاص على الأراضي الأمريكية”.

وتقول الحكومة الأمريكية وخبراء مستقلون إن كتائب حزب الله تعمل بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني.

يأتي ذلك في ظل تشديد الرقابة الأمريكية على الجماعات المسلحة المدعومة من إيران المتهمة باستهداف أمريكيين وحلفاء للولايات المتحدة في مناطق متعددة وسط الحرب المستمرة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه تم اعتقاله في الخارج ونقله إلى الولايات المتحدة، حيث مثل أمام قاضي التحقيق وصدر أمر بحبسه على ذمة المحاكمة. وأفادت إيه.بي.سي نيوز بأنه تم اعتقاله في تركيا وتسليمه إلى الأمريكيين.

ويزعم الادعاء أن السعدي كان له دور في هجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية من خلال التوجيه والدعم، بما في ذلك محاولات لقتل أمريكيين ومدنيين يهود في إطار حملة أوسع نطاقا مرتبطة بجماعات مسلحة مدعومة من إيران.

ورفض محامي الدفاع أندريه دالاك التعليق على جوهر الاتهامات، قائلا إنه من السابق لأوانه مناقشة تفاصيل القضية. لكنه حذر من “التسرع في إصدار الأحكام” وأبدى قلقه بشأن ظروف احتجاز السعدي.

وقال لرويترز “نحن قلقون حاليا في المقام الأول بشأن ظروف احتجازه، إذ إن ما وصل إلينا هو أنه محتجز في حبس انفرادي، وهو ما نعتقد أنه قاس وغير ضروري”.

وتتضمن الوثائق القضائية التي استشهد بها المسؤولون تفاصيل هجمات تم ربطها بالسعدي وشركاء له شملت تفجيرات وحرق متعمد واعتداءات استهدفت مصالح أمريكية في الخارج. ويزعم المسؤولون أيضا أنه ناقش هجمات محتملة داخل الولايات المتحدة، منها هجمات على أهداف محتملة في نيويورك وكاليفورنيا وأريزونا.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )