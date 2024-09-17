أمريكا تجمع معلومات عن تفجير أجهزة اتصال في لبنان

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واشنطن (رويترز) – قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها تجمع معلومات بعد مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة نحو 2750 آخرين عندما انفجرت أجهزة اتصال محمولة يستخدمها أعضاء في جماعة حزب الله، بينهم مقاتلون ومسعفون، في وقت واحد في أنحاء لبنان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في إفادة صحفية دورية إن الولايات المتحدة لم تشارك في الحوادث ولا تعرف من المسؤول.

وهدد حزب الله اللبناني بمعاقبة إسرائيل ردا على الحوادث.