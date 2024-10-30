أمريكا تحث إسرائيل على حماية المدنيين والمواقع الثقافية في لبنان

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واشنطن (رويترز) – حثت الولايات المتحدة إسرائيل يوم الأربعاء على حماية المدنيين والمواقع الثقافية في لبنان بعد أن بدأت إسرائيل قصفا جويا مكثفا على مدينة بعلبك التاريخية والقرى المحيطة بها في منطقة سهل البقاع بشرق البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في ضرب أهداف مشروعة لحزب الله في لبنان لكن من المهم ألا تهدد عملياتها المدنيين، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل بعلبك.

وقالت مصادر أمنية لرويترز إن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات جوية كثيفة يوم الأربعاء على مدينة بعلبك الشهيرة بمعابدها الرومانية والقرى المجاورة لها في أعقاب أمر إخلاء. وفر عشرات الآلاف من اللبنانيين من المنطقة بعد أمر الإخلاء. وكان كثيرون منهم قد لجأوا للمنطقة من مناطق أخرى.

وقال ميلر ردا على سؤال عن بعلبك في مؤتمر صحفي دوري “أوضحنا أن الحملة التي تشنها (القوات الإسرائيلية) في لبنان يجب ألا تأخذ شكل الحملة التي تشنها في غزة. لا نريد رؤية هذا النوع من الدمار واسع النطاق”.

وقال ميلر إن الولايات المتحدة تواصل محادثات مع إسرائيل سعيا إلى التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان، مشيرا إلى أن مقتل أي عدد من المدنيين هو أمر غير مقبول.

وقال ميلر إن الجيش الإسرائيلي حقق تقدما كبيرا في ضرب وتفكيك البنية التحتية لحزب الله على طول الحدود.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء يوم الأربعاء عن مصدرين قولهم إن وسطاء أمريكيين يعملون على مقترح لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله بدءا بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.

وأحجم ميلر عن التعليق على التقرير.