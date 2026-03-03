أمريكا تحث رعاياها على مغادرة الشرق الأوسط وسط ارتباك حركة الطيران

واشنطن 3 مارس آذار (رويترز) – قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إنها قررت سحب موظفيها غير الأساسيين من عدد من بعثاتها في الشرق الأوسط، ونصحت رعاياها بمغادرة المنطقة فورا، رغم استمرار تعطل حركة الطيران بشكل كبير نتيجة للعملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أمرت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين التابعين للحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم من السفارات الأمريكية في البحرين وقطر والإمارات والكويت والأردن. وجرى اتخاذ تدابير مماثلة بالفعل بالنسبة للبعثات الأمريكية في لبنان وإسرائيل.

وحثت الولايات المتحدة أمس الاثنين المواطنين الأمريكيين في 16 دولة في الشرق الأوسط على المغادرة فورا باستخدام “وسائل النقل التجارية المتاحة”. وقالت السفارة الأمريكية في القدس إنها غير قادرة على تقديم المساعدة للأمريكيين الذين يحاولون المغادرة.

وكتب عضو الكونجرس تيد ليو في منشور على منصة إكس “لقد طلبتم من الأمريكيين المغادرة الآن عبر وسائل النقل التجارية، وأنتم تعلمون أن العديد من المطارات مغلقة وكذلك المجال الجوي” ، مضيفا أن واشنطن يجب أن ترتب على الفور رحلات إجلاء حكومية أمريكية لمواطنيها الذين تقطعت بهم السبل.

وأضاف ليو “ربما كان عليكم التفكير في خطة محكمة أولا”.

وأحدثت الحرب الجوية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي بدأت يوم السبت، صدمة في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تعطيل إمدادات الطاقة وإحداث فوضى في النقل الجوي العالمي. وخلال الليل، ضربت طائرات مسيرة إيرانية السفارة الأمريكية في السعودية.

وبينما تمضي واشنطن قدما في أحد أهم العمليات العسكرية في التاريخ الحديث، تفتقر الولايات المتحدة إلى سفراء اعتمد مجلس الشيوخ تعيينهم في العديد من دول المنطقة، بما في ذلك السعودية وقطر والعراق ومصر والكويت والجزائر والإمارات.

وظلت مطارات الخليج الرئيسية، بما في ذلك مطار دبي الدولي الذي يستقبل عادة أكثر من ألف رحلة يوميا، مغلقة لليوم الرابع على التوالي اليوم الثلاثاء، مما تسبب في تقطع السبل بعشرات الآلاف من المسافرين. وارتفعت أسعار التذاكر بشكل كبير.

وقالت السفارة الأمريكية في إسرائيل في منشور على منصة إكس “السفارة الأمريكية ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء أو مساعدة الأمريكيين بشكل مباشر في مغادرة إسرائيل”، وأضافت أن المواطنين يمكنهم التسجيل في الحافلات التي تشغلها وزارة السياحة الإسرائيلية إلى معبر طابا الحدودي مع مصر.

وأكدت السفارة مجددا أن واشنطن لا تستطيع ضمان سلامة هذا الطريق.

وقالت “لا يمكن للسفارة الأمريكية تقديم أي توصية (تؤيد أو تعارض) حافلات وزارة السياحة. إذا اخترت الاستفادة من هذا الخيار للمغادرة، فإن الحكومة الأمريكية لا يمكنها ضمان سلامتك”.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على استفسارات حول كيفية مغادرة الأمريكيين في ظل عدم توفر رحلات جوية تجارية.

وقال مسؤول أمريكي أمس إن الوزارة كلفت فريق عمل مشترك بين الوكالات لإدارة الوضع وأطلقت قناة مخصصة على تطبيق واتساب، قالت إنها جمعت 15 ألف متابع. ولم يُشر المسؤول إلى أي مساعدات حكومية لإجلاء المواطنين.

وارتفعت أسعار النفط الخام بنحو سبعة بالمئة اليوم الثلاثاء، مسجلة ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي مع تفاقم الصراع الولايات المتحدة وإسرائيل مع وإيران. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الليل، قال ترامب إن هناك “إمدادات غير محدودة فعليا” من الذخيرة الأمريكية وإنه “يمكن خوض حروب إلى الأبد وبنجاح كبير باستخدام هذه الإمدادات وحدها”.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )