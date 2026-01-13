The Swiss voice in the world since 1935
أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران على الفور

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

14 يناير كَانُون ٱلثَّانِي (رويترز) – أفاد بيان صادر اليوم الثلاثاء عن السفارة الأمريكية الافتراضية بطهران بأن الولايات المتحدة حثت مواطنيها على مغادرة إيران على الفور، ونصحتهم بالنظر في المغادرة برا إلى تركيا أو أرمينيا.

وجاء في البيان “على المواطنين الأمريكيين مغادرة إيران الآن. ننصحهم بالنظر في مغادرة إيران برا إلى تركيا أو أرمينيا، إذا كان ذلك آمنا”.

وتشهد إيران حاليا أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ سنوات، في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب كيفية التعامل مع الوضع.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )

