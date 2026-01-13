أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران على الفور

14 يناير كَانُون ٱلثَّانِي (رويترز) – أفاد بيان صادر اليوم الثلاثاء عن السفارة الأمريكية الافتراضية بطهران بأن الولايات المتحدة حثت مواطنيها على مغادرة إيران على الفور، ونصحتهم بالنظر في المغادرة برا إلى تركيا أو أرمينيا.

وجاء في البيان “على المواطنين الأمريكيين مغادرة إيران الآن. ننصحهم بالنظر في مغادرة إيران برا إلى تركيا أو أرمينيا، إذا كان ذلك آمنا”.

وتشهد إيران حاليا أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ سنوات، في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب كيفية التعامل مع الوضع.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )