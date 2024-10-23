أمريكا تحذر: عدم حماية المدنيين في غزة قد يصبح شبحا يطارد إسرائيل في المستقبل

reuters_tickers

4دقائق

من فيل ستيوارت

روما (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأربعاء إن تقاعس إسرائيل عن حماية المدنيين في قطاع غزة قد يؤدي إلى رد فعل عنيف يمتد لأجيال وإلى ظهور المزيد من المسلحين المناهضين لإسرائيل في المستقبل.

وفي حديثه للصحفيين في روما، قال أوستن إنه يشير إلى ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في كل مكالمة هاتفية يجريها مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت.

وأضاف أنه يؤكد في كل مكالمة على ضرورة أن تكون إسرائيل أكثر دقة في العمليات العسكرية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، وعلى الحاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية للسكان.

وقال “التقاعس عن هذه المسألة قد يخلق جيلا من الفلسطينيين الرافضين للتعاون مع إسرائيل في المستقبل. لذلك فإنك تزيد في حقيقة الأمر من أعداد المسلحين… إذا لم تقم بذلك”.

وتابع “هي في رأيي ضرورة استراتيجية”.

واندلعت الحرب بعد هجوم قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على بلدات جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وردت إسرائيل بحملة عسكرية أسفرت عن تدمير غزة ومقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني حتى الآن، بحسب السلطات الصحية في القطاع، بالإضافة إلى 10 آلاف قتيل غير مؤكد يعتقد أنهم مدفونون تحت الأنقاض.

وكثفت إسرائيل هجومها على شمال قطاع غزة منذ مقتل يحيي السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأسبوع الماضي. وذكرت السلطات الصحية اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 20 شخصا قُتلوا في غارات إسرائيلية جديدة، معظمهم في الشمال.

وعلاوة على تدمير القطاع يواجه سكان غزة نقصا حادا في الغذاء والمياه والوقود والأدوية والرعاية الطبية.

ودعمت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، جهود ملاحقة حركة حماس المتحالفة مع إيران.

ولكن رسالة سرية من أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى مسؤولين إسرائيليين الأسبوع الماضي طالبت باتخاذ تدابير واضحة لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في غزة، أو مواجهة قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وأحجم أوستن عن مناقشة الرسالة علنا.

وقال “القدرة على النجاح عسكريا عبر تحقيق الأهداف وحماية المدنيين في ساحة المعركة … يمكن القيام بالأمرين معا. فليس هناك تناقض بينهما”.

وتقول إسرائيل إنها لم تفرض أي قيود على وصول المساعدات إلى غزة، وتلقي باللوم على الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في الفشل في توزيع المساعدات التي تصل إلى القطاع. كما تقول إن حماس تنهب قوافل المساعدات، وهو الاتهام الذي تنفيه الحركة.

وتقول إسرائيل إنها تبذل كل الجهود الممكنة لتجنب وقوع قتلى ومصابين بين المدنيين وتتهم حماس بوضع مقاتليها عمدا في المناطق السكنية واستخدام المدنيين دروعا بشرية.

وأقر أوستن بأسلوب حماس في استخدام المدنيين دروعا بشرية.

وقال “دعونا لا نخدع أنفسنا، فهذه ساحة معركة معقدة وصعبة للغاية”.

وأضاف “ولذلك… يتعين على الإسرائيليين أن يبذلوا كل ما في وسعهم ليكونوا حذرين قدر الإمكان لحماية المدنيين في ساحة المعركة”.