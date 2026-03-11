أمريكا تحذر المدنيين بإيران من الاقتراب من منشآت الموانئ التابعة للبحرية الإيرانية

11 مارس آذَار (رويترز) – حذر الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء المدنيين من التواجد في مرافق الموانئ التي تعمل فيها القوات البحرية الإيرانية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية لا يمكنها ضمان سلامتهم.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان “ينبغي على عمال الموانئ الإيرانيين والموظفين الإداريين وأطقم السفن التجارية تجنب السفن البحرية الإيرانية والمعدات العسكرية”.

وتشن الولايات المتحدة ضربات ضد السفن البحرية الإيرانية، إذ أغرقت أو دمرت 60 سفينة حتى الآن.

