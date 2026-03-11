The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أمريكا تحذر المدنيين بإيران من الاقتراب من منشآت الموانئ التابعة للبحرية الإيرانية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

11 مارس آذَار (رويترز) – حذر الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء المدنيين من التواجد في مرافق الموانئ التي تعمل فيها القوات البحرية الإيرانية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية لا يمكنها ضمان سلامتهم.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان “ينبغي على عمال الموانئ الإيرانيين والموظفين الإداريين وأطقم السفن التجارية تجنب السفن البحرية الإيرانية والمعدات العسكرية”.

وتشن الولايات المتحدة ضربات ضد السفن البحرية الإيرانية، إذ أغرقت أو دمرت 60 سفينة حتى الآن.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية