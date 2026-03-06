أمريكا تحذر رعاياها من فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران

واشنطن 6 مارس آذار (رويترز) – حذرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة رعاياها من أن فصائل مسلحة متمركزة في العراق وموالية لإيران ربما تسعى لاستهداف الفنادق التي يتردد عليها الأجانب في إقليم كردستان العراق في ظل مسارعة الولايات المتحدة إلى مساعدة الآلاف من الأمريكيين العالقين في الشرق الأوسط.

وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات بسبب تخطيطها ومساعدتها الأولية للمواطنين الأمريكيين الذين يحاولون مغادرة الشرق الأوسط منذ بدء الهجمات الإسرائيلية الأمريكية يوم السبت ورد إيران بالهجوم على دول مجاورة لها، مما أدى إلى إغلاق مجالات جوية.

وورد في تحذير صادر عن السفارة الأمريكية في بغداد “يُنصح المواطنون الأمريكيون في العراق بشدة بالمغادرة بمجرد أن يصبح الوضع آمنا… يجب على الأمريكيين الذين يختارون عدم المغادرة أن يكونوا مستعدين للبقاء في مكان آمن لفترات طويلة. ويجب أن يكون لديهم مخزون من الطعام والماء والأدوية وغيرها من الضروريات”.

وجاء في التحذير أن الرحلات التجارية المغادرة من العراق متوقفة حاليا، واقترح استخدام الطرق البرية للراغبين في مغادرة البلاد.

وقال ترامب اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تجلي الآلاف من بلدان مختلفة بأنحاء الشرق الأوسط وسط الصراع العسكري بين واشنطن وإسرائيل في مواجهة إيران.

وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “يتم ذلك بهدوء، ولكن بسلاسة”. ولم يخض في التفاصيل

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت لاحق اليوم إنها تواصل التنسيق مع الأمريكيين في الشرق الأوسط لإتاحة رحلات جوية مستأجرة أو مساعدة في السفر بوسائل النقل البري.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون في بيان “عادت عدة رحلات جوية بمئات الأمريكيين إلى الولايات المتحدة بأمان، ومن المقرر أن تقلع رحلات إضافية خلال الأيام المقبلة، إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك”.

وأضاف جونسون أن فريق عمل “ساعد بشكل مباشر ما يقرب من 13 ألف أمريكي في الخارج، وقدم لهم إرشادات أمنية ومساعدة في السفر”.

