أمريكا تحذر من إطالة أمد الحملة الإسرائيلية في لبنان

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من حميرة باموق ومايا الجبيلي وجون أيرش

بيروت/القدس/باريس (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تريد إطالة أمد الحملة الإسرائيلية في لبنان، وذلك وسط تجدد الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وبعد مرور أكثر من شهر على بدء إسرائيل هجوما كبيرا على جماعة حزب الله المدعومة من إيران، عبر بلينكن عن أمله أيضا في أن تصل الرسالة بوضوح لطهران وهي أن أي هجمات أخرى قد تشنها على إسرائيل ستشكل خطرا كبيرا على مصالحها، وذلك في وقت تتأهب فيه المنطقة لرد إسرائيل على هجوم إيران الصاروخي عليها في أول أكتوبر تشرين الأول.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي دون الخوض في تفاصيل إن إنهاء الصراع مع حزب الله ممكنا.

وذكرت قطر والولايات المتحدة أن مفاوضين أمريكيين وإسرائيليين سيجتمعون في الدوحة لتمهيد الطريق لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق من شأنه أيضا أن يفضي إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقالت إسرائيل إن دافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) سيتوجه إلى الدوحة يوم الأحد لمحاولة استئناف المحادثات. وسيلتقي رئيس الموساد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر.

وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن “الأطراف ستناقش الخيارات المتعددة لبدء مفاوضات إطلاق سراح الرهائن لدى حماس في ضوء أحدث التطورات”.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة في مصر يوم الخميس إن وفدا أمنيا مصريا التقى بوفد من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القاهرة في إطار الجهود الرامية إلى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال القيادي الكبير في حماس أسامة حمدان لقناة الميادين التلفزيونية اللبنانية المؤيدة لإيران إن وفد الحركة ذهب إلى القاهرة للاستماع إلى الأفكار المطروحة لكن لا تغيير في موقف الحركة.

وأضاف حمدان “لا عودة لأسرى الاحتلال لدى المقاومة سوى بوقف العدوان على قطاع غزة والانسحاب الكامل منه”.

ولم تنجح المحاولات السابقة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة أو الإفراج عن الرهائن.

ويقوم بلينكن بأول جولة في المنطقة منذ أن قتلت إسرائيل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وأحد العقول المدبرة لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل. وعبرت الولايات المتحدة عن أملها في أن يمنح مقتله فرصة لإنهاء القتال.

وشنت إسرائيل الحملة العسكرية على لبنان بهدف معلن وهو ضمان عودة عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى شمال إسرائيل بعد أن اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب تبادل إطلاق النار المستمر عبر الحدود مع حزب الله منذ أكثر من عام.

وتقصف إسرائيل منذ شهر جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع وأرسلت قوات برية بالقرب من الحدود.

وتقول السلطات اللبنانية إن أكثر من 2500 قتلوا في الضربات الإسرائيلية على البلاد كما اضطر أكثر من مليون للنزوح.

وقال بلينكن “في الوقت الذي تنفذ فيه إسرائيل عمليات لوقف التهديدات لها ولشعبها على الحدود مع لبنان، كنا واضحين جدا في أن هذا لا يمكن أن يؤدي، ولا يجب أن يؤدي، إلى إطالة أمد الحملة (الإسرائيلية)”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يسمح للمدنيين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم.

وفي وقت لاحق، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن إنهاء الصراع مع حزب الله يبدو ممكنا في الوقت الحالي.

وقال هيرتسي هاليفي في بيان عبر مقطع مصور “في شمال إسرائيل، هناك إمكانية للتوصل إلى نهاية قاطعة. قمنا بتفكيك سلسلة القيادة العليا لحزب الله بالكامل”.

وقال بلينكن أيضا “يتعين على إسرائيل اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب استهداف المدنيين وعدم تعريض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو القوات المسلحة اللبنانية للخطر”.

وقال الجيش اللبناني في وقت سابق إن ثلاثة جنود لبنانيين قُتلوا في غارة إسرائيلية في وقت سابق من يوم الخميس أثناء قيامهم بإجلاء جرحى في خراج قرية ياطر في بنت جبيل بجنوب لبنان.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي، الذي قال في وقت سابق إنه لا يتحرك ضد الجيش اللبناني، على الغارة بعد.

وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب جزء رئيسي من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى الحرب في 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

* عاصفة من الدمار

نجح مؤتمر دعت إليه فرنسا في قطع تعهدات بجمع 200 مليون دولار للجيش اللبناني و800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن “هناك حاجة لوقف إطلاق النار في لبنان. فارتفاع الأضرار والضحايا والضربات لن يساعد في إنهاء الإرهاب أو ضمان الأمن للجميع”.

وذكر أن المؤتمر سيدعم تجنيد ستة آلاف فرد في الجيش اللبناني وتزويده بالإمدادات الأساسية.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن وقف إطلاق النار في يد إسرائيل.

وأضاف “العاصفة التي نشهدها حاليا ليست كغيرها، لأنها تحمل بذور الدمار الشامل، ليس لوطننا فحسب، بل للقيم الإنسانية جمعاء أيضا”.

واستهدفت إسرائيل ضمن هجماتها يوم الخميس مركبة على طريق سريع من بيروت إلى سهل البقاع هو أحد أكثر الطرق ازدحاما في لبنان. وقال مسؤول أمني إن ذلك أسفر عن مقتل شخص.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 120 مقذوفا أطلقته جماعة حزب الله عبر إلى داخل إسرائيل.

وفي شمال إسرائيل، دوت صفارات الإنذار في نهاريا وسُمع دوي انفجارات بينما انطلقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية لاعتراض صواريخ حزب الله. وأظهرت لقطات أضرارا لحقت بسيارة وجزءا من مقذوف على جانب الطريق وحفرة في الطريق الذي سقط عليه المقذوف.

وقال مركز ألما للأبحاث والتعليم، وهو جهة بحثية إسرائيلية متخصصة في شؤون الجبهة الشمالية مع حزب الله، إن 29 مدنيا قتلوا في إسرائيل حتى الآن نتيجة هجمات حزب الله على مدى العام المنصرم.

وذكر الجيش الإسرائيلي إن 25 جنديا على الأقل قتلوا منذ بدء العملية البرية قبل ثلاثة أسابيع. وقال يوم الخميس إن خمسة جنود آخرين قُتلوا وأصيب سبعة في أثناء القتال.

بدأ حزب الله في إطلاق النار على إسرائيل في الثامن من أكتوبر تشرين الأول 2023 دعما لحركة حماس المتحالفة معها في غزة. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن هجوم حماس على جنوب إسرائيل قبل عام أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز نحو 250 رهينة.

وذكر مستشفى العودة في النصيرات بغزة إن 16 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال، قُتلوا وأصيب 32 آخرون في غارة إسرائيلية على مدرسة بمخيم النصيرات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف يوم الخميس مركزا للقيادة والسيطرة تابعا لحماس في مجمع كان يستخدم من قبل كمدرسة في منطقة النصيرات.