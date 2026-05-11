أمريكا تحذر من سعي الحرس الثوري الإيراني لتفادي العقوبات

واشنطن 11 مايو أيار (رويترز) – حذرت الولايات المتحدة اليوم الاثنين المؤسسات المالية من محاولات الحرس الثوري الإيراني الالتفاف على العقوبات الأمريكية في ظل تزايد المخاوف من استئناف الأعمال القتالية في الصراع مع إيران.

وقالت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية إنها أصدرت التحذير لمساعدة المؤسسات المالية في تحديد الجهات التي تمول وتيسر عمل شبكات الشراء التي تدعم الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم شركات واجهة وبنية تحتية للأصول الرقمية ومقدمي خدمات آخرين للتهرب من العقوبات الأمريكية.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)