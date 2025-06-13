أمريكا تحذر من صواريخ وطائرات مسيرة فوق العراق

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(رويترز) – حذرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة من صواريخ أو طائرات مسيرة أو مقذوفات في أجواء العراق، في تحذير أمني ورد فيه أن العراق أوقف حركة الملاحة الجوية في جميع المطارات وأغلق مجاله الجوي.

وذكرت الوزارة في التحذير الذي أصدرته بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران “نظرا للأحداث في المنطقة، هناك مؤشرات على احتمال تحليق صواريخ أو طائرات مسيرة أو مقذوفات فوق المجال الجوي العراقي. في حال وقوع مثل هذا الأمر، يُرجى الاحتماء في مكان آمن. لا تُعرّضوا أنفسكم للحطام المتساقط”.