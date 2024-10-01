أمريكا تحذر من هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل بعد توغلها في لبنان

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من جيمس ماكنزي ومايا الجبيلي ومعيان لوبيل

القدس/بيروت (رويترز) – قالت إسرائيل إن وحدات من قواتها نفذت مداهمات برية محدودة داخل لبنان يوم الثلاثاء في وقت تطلق فيه جماعة حزب الله اللبنانية صواريخ على تل أبيب، كما حذرت واشنطن من مؤشرات على أن إيران ربما تستعد لدخول المعركة بشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل.

يأتي ذلك عقب غارات جوية إسرائيلية مكثفة مستمرة منذ أسابيع على لبنان أثارت مخاوف من احتمال انجرار إيران والولايات المتحدة إلى صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن واشنطن تدعم بشكل فعال الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل أمام هجوم عسكري مباشر من إيران. وأضاف المسؤول أن مثل هذا الهجوم ستكون له تبعات خطيرة على إيران.

وقال مصدران أمنيان لبنانيان إن إسرائيل شنت هجوما استهدف مبنى مرتفعا في منطقة الجناح في مدينة بيروت وهجوما آخر على الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت لاحق‭‭ ‬‬من يوم الثلاثاء، مما تسبب في إغلاق طريق مؤد إلى مطار بيروت لفترة وجيزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن “هجوما دقيقا”.

وذكر مسؤول أمني إسرائيلي يوم الثلاثاء أن العملية البرية، التي تنفذها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وبدأت ليلا، محدودة ولم تمتد إلا لمسافة قصيرة عبر الحدود، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن وقوع اشتباكات مباشرة مع مقاتلي حزب الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري يوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات في جنوب لبنان منذ أشهر، وكشفت عن أنفاق ومخابئ أسلحة لحزب الله أسفل منازل وعن خطط للجماعة اللبنانية لشن هجمات.

وقال إن العشرات من هذه العمليات كشفت عن خطط لحزب الله لدخول إسرائيل وتنفيذ هجوم على غرار ما قامت به حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي والذي أشعل فتيل الصراعات الحالية.

ولم يعلق حزب الله على تصريحاته.