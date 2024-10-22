أمريكا تحقق في تسريب معلومات حول هجوم إسرائيلي محتمل على إيران

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واشنطن (رويترز) – قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي يوم الثلاثاء إنه يحقق في تسريب وثيقتي مخابرات سريتين للغاية حول استعدادات إسرائيل للرد على إيران.

وأضاف في بيان أنه “يحقق في التسريب المزعوم للوثيقتين السريتين ويعمل بشكل وثيق مع شركائنا في وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات”.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي يوم الاثنين إنه لم يتحدد بعد هل الكشف عن الوثيقتين اختراقا أم تسريبا. وأضاف أن الرئيس جو بايدن يراقب نتائج التحقيق عن كثب.

وتابع كيربي للصحفيين “لسنا متأكدين تماما من كيفية وصول الوثيقتين إلى متناول الجميع”.

وقال “لا يزال الرئيس قلقا للغاية بشأن أي تسريب للمعلومات السرية للعامة. هذا ليس من المفترض أن يحدث، وهو أمر غير مقبول عندما يحدث”.

يبدو أن الوثيقتين أعدتهما الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية، والتي تحدد تفسيرات الولايات المتحدة لتخطيط القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية بناء على صور الأقمار الصناعية من 15 إلى 16 أكتوبر تشرين الأول.

وبدا تداول الوثيقتين الأسبوع الماضي على تطبيق تيليجرم للتراسل. وتخطط إسرائيل للرد على إطلاق إيران لوابل من الصواريخ الباليستية عليها في الأول من أكتوبر تشرين الأول، وهو الهجوم المباشر الثاني الذي تشنه طهران على إسرائيل في ستة أشهر.

وكثفت إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة ولبنان بعد أيام من مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون يوم الأحد إن تحقيقا يجري بشأن تسريب الوثيقتين.