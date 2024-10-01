مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

أمريكا تدعو كل الدول للانضمام إليها في التنديد بهجوم إيران على إسرائيل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن (رويترز) – دعت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء كل دول العالم إلى الانضمام إليها في التنديد بهجوم إيران على إسرائيل بعد أن أطلقت طهران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل فيما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بأنه هجوم صفيق وغير مقبول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن واشنطن لم ينم إلى علمها بعد وقوع أي أضرار لحقت بمنشآت أمريكية في الهجوم. وأضاف أن الولايات المتحدة لم تتلق أي تحذير من الحكومة الإيرانية بأنها ستشن مثل هذا الهجوم.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
173 إعجاب
123 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
50 إعجاب
32 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية