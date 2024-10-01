أمريكا تدعو كل الدول للانضمام إليها في التنديد بهجوم إيران على إسرائيل

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واشنطن (رويترز) – دعت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء كل دول العالم إلى الانضمام إليها في التنديد بهجوم إيران على إسرائيل بعد أن أطلقت طهران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل فيما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بأنه هجوم صفيق وغير مقبول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن واشنطن لم ينم إلى علمها بعد وقوع أي أضرار لحقت بمنشآت أمريكية في الهجوم. وأضاف أن الولايات المتحدة لم تتلق أي تحذير من الحكومة الإيرانية بأنها ستشن مثل هذا الهجوم.