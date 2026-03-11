أمريكا تدمر ناقلات ألغام وترامب يحذر إيران بشأن مضيق هرمز

واشنطن 10 مارس آذار (رويترز) – ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش “دمر” 16 ناقلة ألغام إيرانية قرب مضيق هرمز اليوم الثلاثاء، في حين حذر الرئيس دونالد ترامب من ضرورة إزالة أي ألغام زرعتها إيران في المضيق فورا.

وكان ترامب قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة “دمرت بالكامل” 10 سفن غير نشطة لزرع الألغام.

وفي رد واضح على تقارير إعلامية تفيد بأن إيران بدأت بزرع ألغام في الممر المائي الحيوي لشحنات النفط، قال ترامب على منصة تروث سوشال للتواصل الاجتماعي “إذا كانت إيران زرعت أي ألغام في مضيق هرمز، ولم تردنا أي تقارير تفيد بذلك، فنحن نريد إزالتها فورا!”.

وأضاف أنه في حال عدم استجابة طهران، فإنها ستواجه عواقب عسكرية، دون الخوض في التفاصيل.

وأفاد ترامب بأن الولايات المتحدة تستخدم التقنية نفسها المستخدمة ضد مهربي المخدرات “للقضاء نهائيا على أي قارب أو سفينة تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز”.

وشنت الولايات المتحدة في الأشهر القليلة الماضية سلسلة غارات على سفن في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي، قائلة إنها كانت تحمل مخدرات، ما أودى بحياة العشرات.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها تستهدف سفن زرع الألغام الإيرانية ومنشآت تخزينها.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى توقف فعلي للشحنات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي.

وكان الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، قال في وقت سابق من اليوم إن الجيش الأمريكي بدأ في دراسة الخيارات المحتملة لمرافقة السفن عبر المضيق، إذا صدرت أوامر بذلك.

وأضاف لصحفيين في البنتاجون “نبحث في مجموعة من الخيارات”.

غير أن مصادر مطلعة أبلغت رويترز بأن البحرية الأمريكية رفضت طلبات شبه يومية من قطاع الشحن البحري لتوفير حراسة عسكرية للسفن المارة من المضيق منذ بدء الحرب على إيران، قائلة إن خطر الهجمات مرتفع للغاية في الوقت الحالي.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في منشور على موقع إكس اليوم إن البحرية نجحت في مرافقة ناقلة نفط عبر المضيق، لكنه حذف المنشور لاحقا.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين لاحقا يوم الثلاثاء، ردا على سؤال عن هذا الموضوع، أن الولايات المتحدة لم تُرافق أي ناقلات نفط أو سفن عبر مضيق هرمز حتى الآن.

وقال متحدث باسم وزارة الطاقة “حذف مقطع مصور من حساب وزير الطاقة رايت الرسمي على منصة إكس بعد أن تبين لموظفي الوزارة أن التعليق عليه غير صحيح”.

وفي تعليق على تصريحات رايت، نفى متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني مرافقة أي سفينة نفطية.

وقال علي محمد نائيني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية “ستوقف صواريخنا وطائراتنا المسيرة أي تحرك للأسطول الأمريكي وحلفائه”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)