أمريكا ترفع دعويين لطلب 15.3 مليون دولار من إيرادات يُزعم ارتباطها بشبكة نفط إيرانية
6 مارس آذَار – أفاد بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية بأن الولايات المتحدة رفعت اليوم الجمعة دعويين مدنيتين للمطالبة بأكثر من 15.3 مليون دولار، يُزعم أنها استُخدمت لتمويل شبكة توزيع نفط إيرانية غير مشروعة.
وجاء في الدعويين اللتين رفعتهما وزارة العدل أن محمد حسين شمخاني كان يستخدم هذه الأموال “لتشغيل عدة شركات توزيع” تعمل في بيع وشحن النفط الإيراني وسلع أخرى، في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
وأشار البيان إلى أن حسين شمخاني هو نجل علي شمخاني، أحد كبار مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي. وقُتل كل من علي شمخاني وعلي خامنئي في الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في مطلع الأسبوع.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)