The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أمريكا ترفع دعويين لطلب 15.3 مليون دولار من إيرادات يُزعم ارتباطها بشبكة نفط إيرانية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

6 مارس آذَار – أفاد بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية بأن الولايات المتحدة رفعت اليوم الجمعة دعويين مدنيتين للمطالبة بأكثر من 15.3 مليون دولار، يُزعم أنها استُخدمت لتمويل شبكة توزيع نفط إيرانية غير مشروعة.

وجاء في الدعويين اللتين رفعتهما وزارة العدل أن محمد حسين شمخاني كان يستخدم هذه الأموال “لتشغيل عدة شركات توزيع” تعمل في بيع وشحن النفط الإيراني وسلع أخرى، في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن حسين شمخاني هو نجل علي شمخاني، أحد كبار مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي. وقُتل كل من علي شمخاني وعلي خامنئي في الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في مطلع الأسبوع.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية