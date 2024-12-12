أمريكا ترى في سقوط الأسد فرصة لتدمير ترسانة سوريا الكيماوية “نهائيا”

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من أنتوني دويتش

أمستردام (رويترز) – صرحت مسؤولة أمريكية كبيرة يوم الخميس بأن الولايات المتحدة ترى في سقوط بشار الأسد فرصة استثنائية للتخلص “نهائيا” من الأسلحة الكيمياوية التي استخدمها نظامه في قتل وإصابة الآلاف خلال الحرب الأهلية في سوريا.

وقالت نيكول شامبين السفيرة الأمريكية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع رويترز قبل جلسة مغلقة للمنظمة بشأن سوريا في لاهاي إن واشنطن ستدعم بقوة جهود المنظمة للقضاء على ترسانة سوريا الكيماوية.

ومن المتوقع خلال اجتماع سيبدأ الساعة 1430 بتوقيت جرينتش أن يسعى رئيس المنظمة للحصول على موافقة الدول الأعضاء الرئيسة على تقديم تمويل ومساعدة فنية لتنفيذ عملية نزع الأسلحة الكيماوية في سوريا والتي ستستغرق وقتا طويلا.

وانضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 في إطار صفقة أمريكية روسية وافقت بموجبها على تدمير أسلحتها الكيماوية بالكامل، لكن بعد عمليات تفتيش استمرت أكثر من عقد، لا تزال سوريا تمتلك ذخائر محظورة ووجد المحققون أن القوات الحكومية استخدمتها مرارا في الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما.

وأردفت شامبين تقول “نريد أن ننهي المهمة، وهذه فرصة حقيقية للقيادة السورية الجديدة كي تعمل مع المجتمع الدولي، ومع المنظمة لإنجاز المهمة نهائيا”.

وقالت إنها تتوقع “وجود دعم كبير في إطار محاولة اغتنام هذه الفرصة… وإجبار سوريا على الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية”.

وتتخذ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من هولندا مقرا وهي مكلفة بتنفيذ معاهدة حظر انتشار هذه الأسلحة المبرمة عام 1997. وأشرفت على تدمير 1300 طن من الأسلحة والمواد الأولية الكيماوية السورية، تم التخلص من الجزء الأكبر منها على متن سفينة أمريكية مجهزة بأنظمة تحليل مائي متخصصة.

ونفت سوريا في ظل حكم الأسد وحليفتها العسكرية روسيا مرارا استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب الأهلية.

وخلصت ثلاثة تحقيقات إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب (سارين) وبراميل الكلور المتفجرة في الصراع مع قوات المعارضة.

وقام بالتحقيقات الثلاثة الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق والإثبات التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتحقيق الأمم المتحدة في جرائم الحرب.