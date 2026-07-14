أمريكا تستأنف حصار موانئ إيران وترامب يتراجع عن فرض رسوم لعبور مضيق هرمز

reuters_tickers

المشاركة

4دقائق

القاهرة/دبي/واشنطن 14 يوليو تموز (رويترز) – قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها أعادت فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية في أحدث تصعيد بالصراع، في حين تراجع الرئيس دونالد ترامب عن مقترح فرض رسوم عبور تصل إلى 20 بالمئة على المرور عبر مضيق هرمز والذي كان طرحه قبل يوم واحد فقط.

وبدأت الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنه الجيش، موجة جديدة من الضربات “لمواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز”.

وأغلقت طهران المضيق مجددا بعد تجدد الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى المزيد من تقويض الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في يونيو حزيران بعد عدة أشهر من القتال الذي أودى بحياة الآلاف. وخلال اليوم الماضي، شنت إيران غارات على منشآت أمريكية في الأردن والبحرين.

وتراجع ترامب عن اقتراحه فرض رسوم 20 بالمئة مقابل حماية حركة الشحن في مضيق هرمز في خضم حرب إيران، وقال يوم الثلاثاء إنه سيسعى بدلا من ذلك إلى إبرام اتفاقات استثمارية مع دول خليجية.

ونقل إعلام رسمي عن مسؤولي بندر عباس القول مساء يوم الثلاثاء إن مقذوفات أمريكية سقطت على منطقة قرب المدينة الواقعة على مضيق هرمز، بينما ذكرت وكالة أنباء إرنا الإيرانية الرسمية أن قذائف أمريكية سقطت على منطقة قرب مدينة سيريك بجنوب إيران.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير على الفور.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي “إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن تكثيف إجراءاتها ضدنا، وعملياتها العسكرية، وحصارها الاقتصادي، سيعيدنا إلى المفاوضات، فهي مخطئة”.

وعاد الحصار البحري المفروض على السفن المبحرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية إلى حيز التنفيذ عند الساعة 2000 بتوقيت جرينتش بعد أن رُفع في يونيو حزيران.

وقال ترامب إن المضيق سيكون مفتوحا أمام حركة الملاحة باستثناء الملاحة الإيرانية. وأفاد الجيش الأمريكي بوجود أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية التي تعمل حاليا في المنطقة.

وأعلن ترامب في بداية الصراع أن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على الممر المائي، وهو هدف لم يتحقق. ولم تكن إيران تتحدث قبل الحرب عن سيطرة على المضيق.

ولا تحظى الحرب بدعم في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار البنزين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع خام برنت القياسي 15 بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية إلى 85 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو حزيران.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )