أمريكا تستهدف “أسطول الظل” الإيراني بعد قمع المتظاهرين

واشنطن 23 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن واشنطن فرضت اليوم الجمعة مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف تسع ناقلات نفط تابعة لما يعرف باسم “أسطول الظل” وثمانية كيانات مرتبطة به، وذلك في إطار سعي واشنطن لتكثيف الضغط على إيران على خلفية قتل متظاهرين في الآونة الأخيرة.

وقالت الوزارة إن الناقلات إلى جانب مالكيها أو الشركات المشغلة لها، منها كيانات تتخذ من الهند وسلطنة عمان والإمارات مقار لها، نقلت مجتمعة نفطا ومشتقات بترولية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في البيان “تستهدف عقوبات اليوم عنصرا أساسيا في الآلية التي تعتمد عليها إيران في الحصول على الأموال لاستخدامها في قمع شعبها. وكما أوضحنا سابقا، ستواصل الوزارة تتبع عشرات الملايين من الدولارات التي سرقها النظام ويحاول جاهدا تحويلها إلى مصارف خارج إيران”.

* الخزانة: الإيرادات تعود للشعب الإيراني

قالت وزارة الخزانة إن الإيرادات تعود إلى الشعب الإيراني، لكنها يجري تحويلها بدلا من ذلك لتمويل “وكلاء إيران الإرهابيين الإقليميين وبرامج الأسلحة والأجهزة الأمنية الإيرانية، بدلا من الخدمات الاقتصادية الأساسية التي طالب بها الشعب الإيراني بشجاعة”.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق.

ويشير أسطول الظل إلى السفن التي تحمل النفط الخاضع للعقوبات. وعادة ما تكون هذه السفن قديمة، وملكيتها مبهمة وتبحر دون تغطية تأمينية من الدرجة الأولى اللازمة لتلبية المعايير الدولية لشركات النفط الكبرى والعديد من الموانئ.

وتقول منظمات معنية بحقوق الإنسان إن آلاف الأشخاص، بمن فيهم بعض المارة، قتلوا خلال الاضطرابات في إيران والتي تصفها بأنها أكبر حملة منذ استيلاء رجال الدين على السلطة في ثورة 1979.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بالتدخل في إيران بسبب قتل المتظاهرين في الآونة الأخيرة، لكن الاحتجاجات هدأت خلال الأسبوع الماضي. وقال ترامب أمس الخميس إن الولايات المتحدة لديها “أسطول” متجه نحو إيران، لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، وجدد تحذيرات لطهران من إعادة تفعيل برنامجها النووي أو قتل المتظاهرين.

وقال المسؤولون الأمريكيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن حاملة الطائرات (أبراهام لينكولن) وعدة مدمرات تعمل بالصواريخ الموجهة ستصل إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.

وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

وتشمل السفن التي استهدفتها الولايات المتحدة بالعقوبات اليوم السفن سي بيرد والدياب 2 وسيزاريا التي ترفع علم بالاو، والسفينتين أفون وتشيرون 5 اللتين ترفعان علم جزر القمر.

