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أمريكا تستهدف شبكة لتفادي العقوبات ذات صلة بجماعة حزب الله

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واشنطن (رويترز) – فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ما وصفتها بأنها شبكة في لبنان لتفادي العقوبات، تموّل جماعة حزب الله بملايين الدولارات.

وذكر بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن التحرك استهدف ثلاثة أفراد مرتبطين بالذراع التمويلية لحزب الله وأربع شركات مقرها لبنان مسجلة لإخفاء روابطها بالجماعة اللبنانية.

كما فرضت واشنطن عقوبات يوم الثلاثاء أيضا على ثلاثة أفراد ضالعين في إنتاج وبيع الأمفيتامين المعروف باسم (كبتاجون)، وتقول واشنطن إنهم قدموا تمويلا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه، ومنهم حزب الله.

وقال برادلي تي.سميث وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان “تحرك اليوم يسلط الضوء على نفوذ (حزب الله) لزعزعة الاستقرار داخل لبنان وفي المنطقة الأوسع، إذ إن الجماعة وحلفاءها وداعميها يواصلون تمويل عملياتهم عبر الضلوع الخفي في عمليات تبادل تجاري وإتجار غير مشروع في الكبتاجون”.

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