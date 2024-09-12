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أمريكا تسحب حاملة الطائرات تيودور روزفلت من الشرق الأوسط

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس إن واحدة من حاملتي الطائرات الأمريكيتين اللتين تم نشرهما في الشرق الأوسط غادرت المنطقة. وكانت واشنطن نشرت حاملتي طائرات لأهداف من بينها ردع إيران عن تنفيذ هجوم هددت بشنه على إسرائيل.

جاء قرار نقل حاملة الطائرات بعد ثلاثة أسابيع تقريبا من إصدار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمرا لحاملة الطائرات تيودور روزفلت بالبقاء في الشرق الأوسط حتى بعد وصول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لتحل محلها.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر في إفادة صحفية إن روزفلت غادرت الشرق الأوسط وتتجه الآن إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وصدر أمر أوستن ببقاء حاملة الطائرات روزفلت في مكانها في 25 أغسطس آب، عندما أطلق حزب الله مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

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