أمريكا تسمح لموظفي سفارتها بمغادرة إسرائيل بسبب مخاطر أمنية

القدس 27 فبراير شباط (رويترز) – قالت السفارة الأمريكية في القدس اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة أذنت لموظفي السفارة غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة إسرائيل بسبب مخاطر أمنية.

ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من خطر اندلاع صراع عسكري مع إيران.

ولم تذكر السفارة تفاصيل عن المخاطر الأمنية التي أدت إلى “الإذن بالمغادرة”، والذي يسمح للموظفين المتضررين باتخاذ القرار ما إذا كانوا سيغادرون أم لا. ولا يصل هذا الإذن إلى مستوى المغادرة الإلزامية التي فرضت هذا الأسبوع على بعض موظفي السفارة الأمريكية في بيروت.

وعززت الولايات المتحدة واحدا من أكبر الانتشارات العسكرية في الشرق الأوسط في أثناء تفاوضها مع إيران حول برنامجها النووي. وانتهت الجولة الأحدث من المحادثات أمس الخميس دون أي بوادر على تحقيق تقدم.

وهددت إيران بمهاجمة قواعد أمريكية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم، وقد يؤدي التصعيد إلى مشاركة إسرائيل أيضا. وخاض البلدان العدوان حربا استمرت 12 يوما في يونيو حزيران.

وبدأت عدة دول في إجلاء عائلات الدبلوماسيين والموظفين غير الأساسيين من بعض البلدان في الشرق الأوسط، أو نصحت مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران.

(تغطية صحفية تالا رمضان ورامي أيوب – إعداد دعاء محمد وأميرة زهران للنشرة العربية)