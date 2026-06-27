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أمريكا تشن المزيد من الضربات على إيران

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واشنطن 27 يونيو حزيران (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة شنت المزيد من الضربات على إيران يوم السبت، مستهدفة مواقع مختلفة، من بينها بنية تحتية للمراقبة العسكرية.

وقالت القيادة في بيان “شنت قوات القيادة المركزية ضربات اليوم في رد مباشر على العدوان الإيراني المتواصل على الملاحة التجارية”.

وأضاف البيان “بعد الضربات الأمريكية التي شنت أمس ردا على الهجوم الإيراني على السفينة إيفر لفلي، أتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها اختارت عدم الالتزام به عندما شنت قواتها هجوما بطائرات مسيرة استهدف ناقلة النفط كيكو صباح اليوم”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )

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