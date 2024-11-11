أمريكا تشن ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا

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واشنطن (رويترز) – قال الجيش الأمريكي يوم الاثنين إنه شن ضربات على تسعة أهداف مرتبطة بجماعات إيرانية في سوريا.

وذكر في بيان أن الضربات استهدفت موقعين ردا على عدة هجمات على جنود أمريكيين في سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتنفذ الولايات المتحدة ضربات بين الحين والآخر ضد أهداف على صلة بإيران في كل من العراق وسوريا. وفي فبراير شباط، شنت الولايات المتحدة غارات جوية في البلدين ضد أكثر من 85 هدفا على صلة بالحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة يدعمها، ردا على هجوم على القوات الأمريكية.

وقال الجيش الأمريكي بعد أحدث الضربات “ستضعف هذه الضربات قدرة الجماعات المدعومة من إيران على التخطيط وشن هجمات في المستقبل على القوات الأمريكية وقوات التحالف”.

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 آخرين في العراق المجاور في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من البلدين لكنه هُزم في وقت لاحق.

وأرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية وطائرات مقاتلة إلى المنطقة منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، لمحاولة ردع إيران والجماعات المدعومة منها.

كما ساعدت القوات الأمريكية في إسقاط قذوفات أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل هذا العام.