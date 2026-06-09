أمريكا تشن غارات جديدة على إيران بعد إسقاط هليكوبتر

reuters_tickers

7دقائق

واشنطن/بيروت/دبي 10 يونيو حزيران (رويترز) – شنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء غارات على إيران بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران أسقطت طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي في مضيق هرمز، مما زاد من الشكوك التي تكتنف آفاق السلام بين البلدين.

وقال ترامب لشبكة إيه.بي.سي نيوز ” أعتقد أن الرد يجب أن يكون قويا للغاية، وهذا هو ما يحدث”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن جزيرة قشم في مضيق هرمز تعرضت لهجوم مع تأكيد سقوط قذيفة في مدينة سيريك الساحلية على المضيق. وأفادت وكالة أنباء مهر بسماع دوي انفجارات في بندر عباس المجاورة.

وعقب أولى الضربات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إكس إن بلاده “لن تتهاون في الرد على أي هجوم أو تهديد”.

وفي منشور سابق، لم يتطرق عراقجي بشكل مباشر إلى واقعة الطائرة الهليكوبتر، لكنه قال إن القوات الأجنبية في المنطقة تعرض نفسها لخطر التورط في حوادث أو تبادل لإطلاق النار.

وأضاف على وسائل التواصل الاجتماعي “لتقليل المخاطر، الحل الأمثل هو انسحابهم”.

كان ترامب قد قال في وقت سابق إن الطيارين الأمريكيين اللذين كان في الطائرة الهليكوبتر لم يصابا بأذى. وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الطائرة الأباتشي أسقطتها طائرة مسيرة إيرانية هجومية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت لاحق عن مصدر عسكري قوله إنه لم يتم شن أي عمليات جوية هجومية في مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة.

ونقلت أيضا عن المصدر قوله إنه سيكون هناك رد حاسم في حالة جدد “العدو” الأعمال القتالية ردا على واقعة الطائرة الهليكوبتر.

وقال الجيش الأمريكي على إكس إن أحدث الضربات بدأت في الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 بتوقيت جرينتش) وإن “هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر”.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الهجمات استهدفت عددا من أنظمة الدفاع الجوي والرادار الإيرانية حول مضيق هرمز.

* “”لم تكن بالأمر المهم”

قال ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال خلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء إن واقعة الطائرة الهليكوبتر “لم تكن بالأمر المهم” وشدد على أن “الطيار بخير”.

غير أن الواقعة قد تزيد من الضغط على سير الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنقل النفط والسلع الأخرى.

وقال ترامب مرارا إن إيران والولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق على الرغم من قلة المؤشرات على إحراز تقدم منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في أوائل أبريل نيسان.

وقال الجيش الأمريكي إن مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية عثرت على طاقم الطائرة المكون من فردين وأنقذتهما، وذلك بعد سقوط الطائرة الهليكوبتر الهجومية التابعة للجيش الأمريكي في المياه القريبة من ساحل عمان في أثناء قيامها بدورية استطلاع في حدود الثالثة صباحا يوم الثلاثاء (2300 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين).

ولم تذكر القيادة المركزية للجيش الأمريكي سبب الواقعة. وقالت إن الفردين تم إنقاذهما بعد ساعتين وإن حالتهما مستقرة، وهو تقييم أكثر تحفظا من وصف ترامب.

* إسرائيل تقصف صور في لبنان ومقتل ثمانية

وفي صراع مواز، قصفت إسرائيل مدينة صور الساحلية التاريخية في جنوب لبنان، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص. وكانت هذه أعنف ضربة تستهدف المدينة منذ اندلاع القتال في لبنان في الثاني من مارس آذار عندما أطلقت جماعة حزب الله صواريخ على إسرائيل.

وأظهر مقطع مصور تحققت رويترز من صحته حطاما متناثرا على الطريق في موقع الهجوم.

ويقوض رفض إسرائيل إنهاء حملتها ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران جهود ترامب الرامية إلى توسيع نطاق وقف إطلاق النار الهش في الحرب الأوسع نطاقا بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وتحويله إلى تسوية دائمة.

وتبادلت إيران وإسرائيل الضربات الجوية في وقت سابق من الأسبوع، مما أسفر عن مقتل شخصين في طهران.

وقال ترامب لأكسيوس يوم الاثنين إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من العودة إلى الحرب مع إيران “قلت له: بيبي.. من الأفضل أن تكون حذرا وإلا ستجد نفسك وحيدا قريبا جدا'”.

وقالت إيران مرارا إن أي اتفاق سلام مع واشنطن يعتمد أيضا على إنهاء القتال في لبنان.

وفي شمال إسرائيل يوم الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات إسرائيلية تتمركز في منطقة جبال راميم قرب الحدود اللبنانية قتلت شخصا في واقعة ردت خلالها على إطلاق نار.

ولم توقف إسرائيل قط حملتها التي أدت إلى مقتل الآلاف في لبنان قائلة إن الصراع يجب أن يعامل بمعزل عن أي وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. واستمرت جماعة حزب الله أيضا في هجماتها.

وواصلت طهران في الوقت نفسه منع معظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو المسار الرئيسي الذي كان يستخدم قبل الحرب لتصدير خمس إمدادات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. وفرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم إن حركة السفن عبر مضيق هرمز تتزايد “على نحو ملحوظ للغاية”، لكنه أضاف أن الأمر سيستغرق عدة أشهر للعودة إلى التدفقات الطبيعية للطاقة بمجرد انتهاء الحرب.

وقال ترامب إن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يمنع إيران من صنع سلاح نووي. وتتضمن مطالب طهران رفع العقوبات الأمريكية والدولية والإفراج عن أصول مجمدة بمليارات الدولارات والاعتراف بسيادتها على المضيق.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )