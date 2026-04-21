أمريكا تصادر ناقلة في المياه الدولية والهدنة توشك على الانتهاء

واشنطن/القاهرة/إسلام اباد 21 أبريل نيسان (رويترز) – أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء أنه احتجز ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المياه الدولية، في أحدث إجراء واضح له لفرض الحصار، مع اقتراب انتهاء مهلة وقف إطلاق النار، في حين لا تزال الضبابية تكتنف احتمالات إجراء المزيد من محادثات السلام في اللحظات الأخيرة.

وأبدت الولايات المتحدة ثقتها في أن محادثات السلام مع إيران ستعقد في باكستان، وقال مسؤول إيراني كبير إن طهران تدرس المشاركة فيها. لكن مع اقتراب انتهاء وقف وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين، لم يتبق سوى القليل من الوقت لإجراء المحادثات.

وقال الجيش الأمريكي إنه صعد على متن ناقلة النفط “تيفاني” “دون وقوع أي حوادث”. ووفقا لبيانات موقع مارين ترافيك لتتبع السفن، أبلغت السفينة، التي تتسع لحمولة مليوني برميل من النفط الخام، عن موقعها آخر مرة صباح اليوم الثلاثاء بالقرب من سريلانكا في المحيط الهندي. وكانت السفينة شبه ممتلئة بالكامل، وأبلغت أن وجهتها هي سنغافورة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “كما أوضحنا، سنواصل جهود إنفاذ القانون البحري العالمية لتعطيل الشبكات غير القانونية واعتراض السفن الخاضعة للعقوبات التي تقدم دعما ماديا لإيران، أينما كانت تعمل”.

وفي بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ارتكبت انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار، دون أن يقدم تفاصيل.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من إيران بشأن عملية الصعود إلى السفينة، لكن هذه الخطوة قد تعقّد الجهود الرامية إلى ترتيب محادثات سلام، إذ قالت طهران إن حصار موانئها يمثل انتهاكا أمريكيا للهدنة، وإنها لن تتفاوض طالما استمر الحصار.

* المحادثات الإيرانية الأمريكية في مهب الريح

قالت مصادر إيرانية لرويترز إن طهران لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن حضور جولة أخرى من محادثات السلام في إسلام اباد، التي تهدف إلى إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط.

وقال مسؤولون باكستانيون إنه في حال مشاركة الوفدين، فلن يصلا قبل غد الأربعاء، مما يترك ساعات معدودة للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الهدنة التي مدتها أسبوعان.

وهدد ترامب باستئناف الحرب ومهاجمة البنية التحتية المدنية الإيرانية ما لم تقبل إيران شروطه. ولم تسفر الجولة الأولى من المحادثات التي جرت قبل 10 أيام عن أي اتفاق، وكانت طهران قد استبعدت إجراء جولة ثانية هذا الأسبوع بعدما رفضت الولايات المتحدة إنهاء حصارها وصادرت سفينة بضائع إيرانية.

لكن مصدرا باكستانيا مشاركا في المناقشات قال لرويترز إن هناك زخما يدفع لاستئناف المحادثات غدا الأربعاء، وإن من المتوقع سفر جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى إسلام اباد.

وقال مسؤول إيراني لرويترز أمس الاثنين إن طهران “تدرس بإيجابية” المشاركة في المحادثات، لكنه شدد على أنها تنتظر لترى ما إذا كانت شروطها ستُلبى، بما في ذلك الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم.

وانخفضت أسعار النفط بنحو 0.20 بالمئة وانتعشت الأسهم في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بفضل توقعات استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع. واستقرت الأسهم الأوروبية.

وقفزت أسعار النفط بنحو ستة بالمئة في تعاملات أمس الاثنين بسبب الضبابية المحيطة بالمحادثات.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن قائد عسكري إيراني رفيع المستوى قوله اليوم الثلاثاء إن القوات مستعدة للرد الفوري والحاسم على أي عداء يجدده الخصوم.

واتهم كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف الرئيس الامريكي عبر منصة إكس في وقت متأخر من مساء الاثنين بتكثيف الضغط من خلال حصار الموانئ الإيرانية، وقال إنه واهم في سعيه إلى “تحويل طاولة المفاوضات إلى طاولة استسلام” أو تبرير تجدد العداء.

وقال الجيش الإيراني إن ناقلة نفط إيرانية دخلت مياه البلاد الإقليمية من بحر العرب أمس الاثنين بمساعدة البحرية الإيرانية رغم ما وصفه بالتحذيرات والتهديدات المتكررة من قوة المهام البحرية الأمريكية.

وأغلقت إيران إلى حد كبير مضيق هرمز الذي يتحكم في وصول جميع السفن إلى الخليج واستثنت سفنها من هذا الإغلاق. وكانت قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعيد فتح المضيق، لكنها تراجعت عن هذا القرار يوم السبت بعد رفض ترامب رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.

وأدى ذلك إلى إغلاق المضيق وحرمان العالم من 20 مليون برميل من النفط التي كانت تعبره عادة كل يوم.

* البرنامج النووي الإيراني قضية حاسمة

يرغب ترامب في التوصل إلى اتفاق يمنع المزيد من ارتفاع أسعار النفط والصدمات في أسواق الأسهم، لكنه يصر على أن إيران لا يمكن أن تمتلك الوسائل لصنع سلاح نووي. ويريد من إيران التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يمكن، إذا تم تخصيبه بدرجة أعلى، استخدامه في صنع رأس نووي.

وتأمل إيران في استغلال سيطرتها على مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، للتوصل إلى اتفاق يمنع استئناف الحرب ويخفف العقوبات، لكن دون أن يعرقل برنامجها النووي.

وقال ترامب في البداية إن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة أسبوعين ابتداء من مساء السابع من أبريل نيسان في واشنطن، لكنه قال بعد ذلك إنه سيستمر حتى مساء غد الأربعاء الموافق 22 أبريل نيسان، أي أنه أضاف يوما آخر.

وقال مصدر باكستاني مشارك في المحادثات إن وقف إطلاق النار سينتهي في الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، أي منتصف الليل بتوقيت جرينتش أو الساعة 3:30 صباحا يوم الخميس في إيران.

وقتل الآلاف في الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وجراء توغل إسرائيلي في لبنان بالتوازي مع حرب إيران التي اندلعت في 28 فبراير شباط. وتسببت الحرب في صدمة غير مسبوقة لإمدادات الطاقة العالمية ومخاوف من أن يؤدي الصراع المطول إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود.

وقال ترامب أمس الاثنين إن إيران “ستتفاوض، ونأمل أن تتوصل إلى اتفاق عادل”.

وتستعد باكستان لاستضافة المحادثات على الرغم من حالة الضبابية. وقال مسؤولون إن ما يقرب من 20 ألف فرد من قوات الأمن تم نشرهم في أنحاء إسلام اباد.

(يإعداد دعاء محمد ونهى زكريا ومروة سلام للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)