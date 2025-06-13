أمريكا تصدر تنبيهات أمنية لرعاياها في إيران والعراق وإسرائيل والأردن

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واشنطن (رويترز) – أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة تنبيهات أمنية تتعلق بعدة دول في الشرق الأوسط ونصحت في بعض الحالات بعدم السفر إليها مشيرة إلى احتمال وقوع هجمات صاروخية، وذلك بعد أن شنت إسرائيل ضربات عسكرية على إيران.

وحذرت الوزارة المواطنين الأمريكيين من السفر إلى إيران، ونصحت رعاياها هناك بضرورة المغادرة. وقالت “ينبغي على المواطنين الأمريكيين غير القادرين على مغادرة إيران البقاء في أماكنهم”.

وحذرت تنبيهات الوزارة من الصواريخ و الطائرات المسيرة في المجال الجوي لكل من العراق والأردن. وقالت “في حال وقوع مثل هذا الحادث، احتموا في أماكنكم.. لا تعرضوا أنفسكم للحطام المتساقط”.

وأعلنت إسرائيل يوم الجمعة أنها استهدفت منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في بداية ما حذرت من أنها ستكون عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

وتوعدت إيران برد قاس‭‭‭‭ ‬‬‬‬على هذا الهجوم. وقالت إسرائيل إنه جرى إطلاق نحو 100 طائرة مسيرة باتجاهها ردا على الهجوم، لكن مصدرا إيرانيا نفى ذلك.

وتجنبت شركات الطيران التحليق في معظم أنحاء الشرق الأوسط يوم الجمعة بعد أن أجبرتها الهجمات الإسرائيلية على إلغاء أو تحويل وجهات آلاف الرحلات في أحدث اضطرابات في المنطقة.

وفي ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس، قالت وزارة الخارجية إنها وجهت جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم في إسرائيل بالاحتماء في أماكنهم حتى إشعار آخر.