أمريكا تضرب إيران لليوم التاسع وطهران تعلن تعطل ناقلتين بمضيق هرمز

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دبي/القاهرة 20 يوليو تموز (رويترز) – شنت القوات الأمريكية اليوم الاثنين ضربات على إيران لليوم التاسع على التوالي، وسط تزايد المخاوف بشأن الملاحة عبر مضيق هرمز بعد أن قالت إيران إن ناقلتي نفط توقفتا عن الإبحار بعدما تعرضتا لانفجار.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنها بدأت “موجة جديدة من الضربات” التي تهدف إلى “تقويض” قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في الممرات الملاحية الحيوية للمضيق، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

وتأتي الضربات في إطار تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم توقيعه قبل شهر، مما فاقم صراعا من أجل السيطرة على مضيق هرمز الأمر الذي أدى بدوره إلى تعطيل إمدادات الطاقة وإثارة المخاوف من تضخم عالمي.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، نقلا عن مراسليها، أن صواريخ أمريكية ضربت عدة مدن إيرانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وأوضحت الوكالة أن دوي انفجارات سُمع في تبريز وجاباهار وكوناراك وبندر ماهشهر وبندر الإمام الخميني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف إيران ما دامت تشن هجمات على حركة الشحن التجاري العالمي.

وأضاف روبيو “مضيق هرمز ممر مائي دولي، وهم يواصلون شن هجمات على السفن فيه”.

وتابع “ما دامت إيران مصرة على السيطرة على ممر مائي دولي، فسيتعين علينا الرد. والولايات المتحدة منفتحة دائما على حل دبلوماسي”.

* إيران تعلن استهداف قواعد أمريكية وإلحاق أضرار بناقلات نفط

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجوما مباغتا على “مقر العمليات الخاصة للعدو في التنف بسوريا”.

كما أعلن الحرس استهداف طائرات أمريكية في مطار العقبة الأردني بصواريخ باليستية.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني في وقت مبكر أمس الأحد أن إيران شنت في وقت سابق هجوما بطائرات مسيرة على منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت.

وقالت الحكومة الكويتية إن محطة لتحلية المياه تعرضت لهجوم لليوم الثاني على التوالي، مما تسبب في اندلاع حريق، في ما وصفتها بأنها ضربة مباشرة على البنية التحتية المدنية الحيوية.

وتستمر المخاوف بشأن تدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز منذ أن استأنفت الولايات المتحدة وإيران الأعمال القتالية المفتوحة بعد أن تبادلتا الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مرارا.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت متأخر من أمس الأحد إنها تلقت بلاغا يفيد باشتعال النيران في سفينة على مقربة من ساحل سلطنة عمان، إلا أنها لم تتحقق من السبب.

وأعلن الحرس الثوري اليوم الاثنين أن ناقلتي نفط تعرضتا لانفجار وتوقفتا عن الإبحار بعد محاولتهما عبور ما وصفه بأنه مسار جنوبي غير آمن عبر مضيق هرمز، واتهم الجيش الأمريكي بتشجيع السفينتين على استخدام هذا الممر.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من الحادث على الفور.

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل عن اسمي الناقلتين أو علميهما أو طواقمها أو أي إصابات.

وقال الحرس الثوري إن الممر المائي سيظل غير آمن ما دام ما وصفه “بالعدوان” الأمريكي في المنطقة مستمرا، وشدد على أن “هذا الممر لن يكون آمنا لعبور المنتجات البتروكيماوية، ولا حتى قطرة واحدة من النفط والغاز”.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن أربع سفن عبرت مضيق هرمز أمس الأحد، مقابل ثماني سفن في اليوم السابق. كما أظهرت البيانات أن ثلاث ناقلات منتجات نفطية على الأقل وناقلة نفط خام عملاقة دخلت المضيق منذ يوم الجمعة لتحميل نفط.

وارتفعت أسعار النفط باثنين في المئة لتتجاوز 90 دولارا للبرميل اليوم الاثنين.

وفي أحدث تقاريره عن الخسائر الأمريكية في هذه الحرب، قال الجيش الأمريكي أمس الأحد إن أحد أفراده لقي حتفه يوم السبت في شمال العراق، حيث توجد قواعد عسكرية أمريكية، خلال عملية تفجير تحت السيطرة لما وصفته القيادة المركزية بأنها “ذخيرة غير منفجرة” بطائرة مسيرة إيرانية تم إسقاطها.

وفي مطلع الأسبوع، أعلن الجيش الأمريكي مقتل اثنين من أفراده في الأردن وفقدان ثالث في القتال. وأمس الأحد، قالت القيادة المركزية في بيان إنه تم العثور على “رفات مجهول الهوية” في موقع الهجوم الذي وقع يوم الجمعة، وإن “عملية الفحص جارية للتحقق منها”.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم منذ بدء الحرب إلى 17، إلى جانب إصابة أكثر من 420 آخرين.

وبدأ الصراع بهجمات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط سعيا لتعطيل برنامجيها النووي والصاروخي وإضعاف وكلائها في المنطقة. وأودى الصراع بحياة الآلاف معظمهم في إيران ولبنان.

(إعداد مروة سلام ومروة غريب للنشرة العربية)