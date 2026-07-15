أمريكا تضرب إيران مجددا وطهران تقول إنها في حرب وجودية

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القاهرة/دبي 15 يوليو تموز (رويترز) – استهدفت الولايات المتحدة أنظمة دفاع ساحلية ومواقع صواريخ في إيران بعد أن أعادت واشنطن فرض الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية، في حين هددت طهران بعرقلة المزيد من صادرات الطاقة بالمنطقة وقالت إنها في “حرب وجودية” مع الولايات المتحدة.

ويمثل ذلك أحدث تصعيد بين الجانبين في سعيهما للسيطرة على مضيق هرمز، الذي كان يمر من خلاله نحو 20 بالمئة من الشحنات العالمية من النفط والغاز قبل اندلاع الحرب.

وقال الجيش الأمريكي “في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية في شن موجة من الهجمات على إيران”.

وأضاف “تهدف هذه الهجمات إلى تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز”.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن قذائف أمريكية أصابت موقعا في جزيرة هنجام الإيرانية في مضيق هرمز.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف بعد تقرير وكالة مهر بساعات إن أمن البلاد يعتمد على إبقاء “الترتيبات الإيرانية” في المضيق قائمة.

وأضاف في بيان “نحن في حرب وجودية مع أمريكا”.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواته استهدف أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الإيرانية الكبرى، وإنها أكملت موجة الضربات في غضون 90 دقيقة.

وجاء ذلك بعد ضربات استمرت سبع ساعات أمس الثلاثاء، وقال الجيش الأمريكي إنه قصف خلالها عشرات الأهداف العسكرية بالقرب من مضيق هرمز ومناطق ساحلية إيرانية في غارات استمرت سبع ساعات.

* قاليباف: إيران ستصمد للنهاية

ذكر الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء أنه قصف أهدافا عسكرية أمريكية في المنطقة، منها مواقع في البحرين والكويت والأردن، ردا على الغارات الأمريكية.

وتوعد اليوم أيضا بإغلاق ممرات أخرى لتصدير الطاقة في المنطقة، قائلا إن على الولايات المتحدة “أن تكون مستعدة لإغلاق جميع ممرات التصدير الأخرى التي تنتفع منها هي وحلفاؤها”.

وكان من المفترض أن يقود اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، الذي جرى توقيعه الشهر الماضي، إلى عقد مزيد من المفاوضات والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، لكن العودة إلى المحادثات تعثرت.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله “ليس لدينا أي خطط للتفاوض حاليا، ونركز على الدفاع”.

وقال قاليباف، وهو أيضا رئيس البرلمان الإيراني، إنه إن لم تستفد بلاده من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، “فلا سبب لدينا للالتزام بهذا التفاهم”.

وأضاف أن إيران لم ترحب بالحرب قط لكن يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد للقتال و”الصمود حتى النهاية” لحماية الأمن القومي والمصالح الإيرانية.

وأكد على ضرورة أن تستخدم إيران أيضا “أدوات الدبلوماسية والتفاوض”، وأن اختيار إما التفاوض أو الحرب كمسار عمل وحيد سيكون خطأ استراتيجيا.

وتصاعدت الأعمال القتالية منذ أن أعلنت إيران في وقت متأخر من يوم السبت أنها أغلقت مضيق هرمز.

وقالت الولايات المتحدة إن طهران هاجمت سبع سفن تجارية خلال الأسبوع الماضي مما تسبب في مقتل أو فقدان أو إصابة ما يقرب من 12 من أفراد أطقم السفن.

* ترامب يهدد باستهداف قطاع الطاقة

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواجه ضغوطا داخلية لتجنب العودة بالكامل للحرب، أمس الثلاثاء بقصف محطات الطاقة والجسور الإيرانية الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “سأحتفظ بأهداف قطاع الطاقة للنهاية، لكننا سنستهدفها في نهاية المطاف”.

وأضاف أن المفاوضين الأمريكيين على اتصال بنظرائهم الإيرانيين لإبلاغهم بأنه “من الأفضل لهم التوصل إلى اتفاق”.

واندلعت الحرب بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير شباط، أعقبها شن طهران لهجمات على دول خليجية تستضيف قواعد أمريكية، مما أدى بدوره إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية وإثارة مخاوف من ارتفاع التضخم.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أعلى مستوى في شهر عند التسوية أمس الثلاثاء.

واستبعد محللون العودة إلى حرب شاملة رغم استئناف الولايات المتحدة وإيران المناوشات كما كان الوضع قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، لكن خطر التصعيد لا يزال قائما.

ويشير المحللون إلى أن إيران تلمح إلى إمكانية استخدام حلفائها الحوثيين في اليمن لإغلاق مضيق باب المندب، مما يفتح جبهة جديدة ضد الولايات المتحدة ويهدد اثنين من أهم شرايين الطاقة في العالم.

ويربط مضيق باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن، وتمر عبره صادرات النفط السعودية وجزء كبير من حركة الشحن العالمية. وتعود بعض شركات الشحن إلى طريق البحر الأحمر بعدما منعتها هجمات الحوثيين المرتبطة بحرب غزة التي بدأت في عام 2023.

ونتيجة للحرب، تسعى طهران إلى فرض سيطرة دائمة على الملاحة في مضيق هرمز وفرض رسوم على السفن العابرة، في خطوة من شأنها أن تغير موازين القوى في منطقة طالما مثلت فيها الولايات المتحدة ضامنا للأمن.

ومع تصاعد التوترات، طرح ترامب يوم الاثنين فكرة فرض رسوم بنسبة 20 بالمئة على الشحن عبر مضيق هرمز، لكنه تراجع أمس الثلاثاء عن الفكرة وقال، دون تقديم تفاصيل، إنه سيسعى بدلا من ذلك إلى إبرام صفقات استثمارية مع دول خليجية.

وأسفرت الحرب عن مقتل الآلاف وتشريد ملايين، خاصة في إيران ولبنان حيث تجدد الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قولها اليوم الأربعاء إن 30 مدنيا على الأقل قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية في الغارات الأمريكية على جنوب البلاد.

(إعداد رحاب علاء ومروة سلام وحاتم علي ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سها جادو ومعاذ عبدالعزيز)