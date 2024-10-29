أمريكا تضغط على إسرائيل للحصول على إجابات تتعلق بغارة “مروعة” في شمال غزة

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واشنطن (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل توضيحا بشأن غارة “مروعة” شنتها على شمال غزة وأسفرت عن مقتل وفقدان ما لا يقل عن 93 فلسطينيا في المجمل.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عشرات آخرين أصيبوا في الغارة على بلدة بيت لاهيا يوم الثلاثاء.

وأضاف ميلر أنه لا يستطيع التحدث عن عدد محدد للقتلى، لكن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مزيد من المعلومات. وقال إنها كانت “واقعة مروعة أدت إلى نتيجة مروعة”.

وذكر أن واشنطن اتصلت بمسؤولين إسرائيليين و”أوضحت أننا نريد أن نعرف بالضبط ما حدث وما الذي يمكن أن يوصل لمقتل العشرات من الأطفال وفقا لما تشير إليه التقارير، ولا نعرف بعد الإجابة على هذا السؤال”.

وقال إن الواقعة بمثابة تذكير بالسبب الذي يجعل الولايات المتحدة تريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء الصراع، وإن ذلك يصب في مصلحة إسرائيل.

وأضاف “من المهم للغاية… أن تضع إسرائيل في اعتبارها تحقيق نجاح استراتيجي أكبر، وأن تضع في اعتبارها إيجاد طريقة لإنهاء هذه الحملة بطريقة تعيد الرهائن إلى ديارهم، بطريقة تضمن أمنهم، وليس مجرد الاستمرار في صراع دائم لا نهاية له”.

وأرسلت إدارة بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري رسالة إلى إسرائيل تحثها على اتخاذ خطوات في غضون 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة وإلا فإنها ستواجه إمكانية فرض قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وقال ميلر إن الولايات المتحدة لم ترصد حتى الآن تقدما كافيا بشأن النقاط الواردة في الرسالة.

وأضاف أن واشنطن “منزعجة بشدة” من القانون الذي أقرته إسرائيل يوم الاثنين بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، وقال إن القانون والسياسة الأمريكية ينصان على عواقب من الممكن تبنيها في حالة تطبيق هذا القانون.