أمريكا تطالب إسرائيل بتحسين الوضع الإنساني بغزة لتفادي القيود على المساعدات العسكرية

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من حميرة باموق ومات سبيتالنيك وسايمون لويس

واشنطن (رويترز) – قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من أنها يجب أن تتخذ خطوات خلال الشهر المقبل لتحسين الوضع الإنساني في غزة تفاديا لمواجهة قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وهذا أقوى تحذير من نوعه منذ بدء العمليات الإسرائيلية للقضاء على مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل عام.

وقال مسؤولون أمريكيون يوم الثلاثاء إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن كتبا إلى مسؤولين إسرائيليين يوم الأحد معبرين عن القلق إزاء تدهور الوضع في قطاع غزة.

وأفاد أحد مراسلي أكسيوس في منشور على إكس بأن بلينكن وأوستن قالا في رسالة بتاريخ 13 أكتوبر تشرين الأول الجاري لنظيريهما الإسرائيليين “نكتب الآن لتأكيد القلق العميق لدى الحكومة الأمريكية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة، ونسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب حكومتكم هذا الشهر لتغيير هذا المسار”.

وجاء في الرسالة أن عدم اتخاذ مثل تلك الإجراءات من شأنه أن يؤثر في السياسات الأمريكية. وكان لأحد مراسلي القناة 12 الإسرائيلية السبق في نشر مضمون هذه الرسالة عبر منصة إكس.

وأكد مسؤولون صحة هذه الرسالة لرويترز وقالوا إنها أرسلت إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

ولم ترد وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان بعد على طلبات للتعقيب، كما لم يرد البيت الأبيض على سؤال عما إن كان الرئيس جو بايدن وقع على هذه الرسالة.

وأحجمت السفارة الإسرائيلية في واشنطن عن التعليق.

وهذه الرسالة هي أوضح تحذير لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ بدء الصراع في غزة، مما يثير احتمال حدوث تحول في دعم واشنطن لإسرائيل.

وضغطت واشنطن بصورة متكررة على إسرائيل لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب مع حماس قبل أكثر من عام بقليل، لكن إدارة بايدن لم تفرض قيودا على المساعدات العسكرية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

ودأبت الإدارة الأمريكية على قول إنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها توازن بذلك فيما يبدو بين انتقاداتها لتصرفات إسرائيل في غزة وبين العرض القوي للدعم العسكري بعد إعلانها يوم الأحد، وهو نفس يوم الرسالة، أنها سترسل لإسرائيل قوات أمريكية وبطاريات ثاد المتقدمة المضادة للصواريخ.