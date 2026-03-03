أمريكا تطلق مسيّرة انتحارية في إيران بعد عرضها في البنتاجون

3 مارس آذار (رويترز) – أطلقت الولايات المتحدة بنجاح طائرة مسيرة انتحارية منخفضة التكلفة في القتال داخل إيران، وذلك بعد ثمانية أشهر فقط من كشف وزارة الدفاع (البنتاجون) عنها في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تسريع برامج الأسلحة.

وعُرضت الطائرة المسيرة (لوكاس)، التي تصنعها سبكترا وركس في أريزونا، في يوليو تموز 2025 في أثناء تجول وزير الدفاع بيت هيجسيث في الفناء الداخلي للبنتاجون بحضور أكثر من 12 شركة تتنافس لتزويد الجيش بمعدات جديدة.

وأصبحت الطائرات المسيرة عنصرا أساسيا في الحروب الحديثة بعد استخدامها الفعال في حرب أوكرانيا، بما في ذلك الطائرات الإيرانية من طراز شاهد التي تستخدمها روسيا والتي تشبه إلى حد كبير طائرات لوكاس.

وهذا القطاع من بين أكثر القطاعات تنافسية في صناعة الدفاع الأمريكية، حيث تتنافس شركة سبكترا وركس على عقود البنتاجون مع كبرى شركات الدفاع ومجموعة من الشركات الناشئة مثل أندوريل وشيلد إيه.آي وأيروفيرونمنت.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن طائرات لوكاس مصممة على غرار طائرات شاهد.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)