أمريكا تعاود غدا فرض الحصار البحري على إيران

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لندن 13 يوليو تموز (رويترز) – قال المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأمريكية اليوم الاثنين إن الجيش الأمريكي سيبدأ فرض حصار بحري على إيران غدا الثلاثاء.

وذكر المركز في توجيه ملاحي أن الحصار، الذي يشمل جميع موانئ إيران ومحطاتها النفطية ومناطقها الساحلية، سيُنفذ على حركة السفن كلها، بغض النظر عن العلم الذي ترفعه، اعتبارا من الساعة 2000 بتوقيت جرينتش يوم 14 يوليو تموز.

وجاء في البيان “أي سفينة يُشتبه في دخولها المنطقة المحاصرة أو مغادرتها دون تصريح ستكون عرضة للاعتراض، وتحويل مسارها، واحتجازها. وقد تُرغم السفن غير الممتثلة قانونيا باستخدام القوة”.

وقال المركز إن العبور المحايد في المضيق هرمز إلى وجهات غير إيرانية أو منها لن يُعرقل.

(إعداد محمد علي فرج ومحمود رضا مراد للنشرة العربية )