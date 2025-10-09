أمريكا تعتزم نشر 200 عسكري ضمن قوة مهام لغزة دون أن تشارك في عمليات على الأرض

من ستيف هولاند وإسماعيل شاكيل

واشنطن (رويترز) – قال مسؤولان أمريكيان كبيران يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستنشر 200 عسكري ضمن قوة مهام مشتركة لضمان استقرار غزة، دون أي يكون هناك أي وجود فعلي لأمريكيين على الأرض في القطاع الفلسطيني.

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن هذه القوة ستكون جزءا أساسيا من قوة مهام ستضم ممثلين من الجيش المصري وقطر وتركيا، وربما من الإمارات.

وذكر المسؤولان أن الموقع الدقيق للقوات الأمريكية لم يُحدد بعد. لكنهم سيؤسسون مركز تحكم مشتركا ويتعاونون مع قوات أمنية أخرى ستعمل في غزة للتنسيق مع القوات الإسرائيلية لتجنب وقوع اشتباكات.

وأكد أحدهما أنه “ليس من المقرر دخول أي قوات أمريكية إلى غزة”.

وعبر المسؤولان عن أملهما في أن يسهم اتفاق غزة، بمجرد تنفيذه، في تهدئة التوتر في المنطقة وتهيئة الظروف لمفاوضات حول المزيد من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

وتوسط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى فيما يعرف باتفاقيات إبراهيم، وهي اتفاقيات تضمنت تطبيعا بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات والمغرب والسودان.

وقال المسؤولان إن السعودية قد تتوصل لمثل هذه الاتفاقية مع إسرائيل، وكذلك إندونيسيا وموريتانيا والجزائر وسوريا ولبنان.

